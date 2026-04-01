有働由美子と井ノ原快彦（20th Century）が出演するテレビ朝日系特番『有働イノッチの探険！世界遺産』が24日午後8時から放送される。収録を終えた直後の2人が囲み取材に応じ、有働が「『あさイチ』やっていなければ今もNHKにいた」と井ノ原への思いを告白した。【写真】仲良し！満面の笑みを浮かべる井ノ原快彦、有働由美子2010年〜18年の8年間にわたって共演した『あさイチ』（NHK）以来、8年ぶりにがっつりと共演した2人。