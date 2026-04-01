有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が世界遺産を旅するテレビ朝日系のスペシャル企画「有働イノッチの探険！世界遺産」が24日午後8時から放送される。NHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。このほど本紙などの取材に応じた。米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝える番組。番組内では有働が衝動買いしたウクレレを使って2人で弾き語りをしたりと、当時と変わ