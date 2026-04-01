2026年4月20日、北海道・小樽警察署は、埼玉県に住む会社員の男（30）を道路交通法違反及び犯人隠避教唆の疑いで逮捕しました。男は、2025年7月16日、運転免許の失効中に小樽市有幌町で乗用車を走行し、赤信号を無視。その後、違反を免れる目的で身代わりを仕立てようと考え、同乗者に身代わりに犯人になることを依頼し、取り調べにあたった警察官に虚偽の申し立てをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、パトロー