2026年4月20日、苫小牧警察署は、苫小牧市に住む会社員の男(32)を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2月19日、苫小牧市末広町3丁目にある体育館で、利用客である男子中学生の靴1足(時価1万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。2月19日、被害にあった中学生の親から「息子の外用の靴が盗まれた」と警察に通報がありました。その後、警察官が苫小牧市内のリサイクルショップで、盗まれた靴と同じ靴が販売されているのを発見し、男の逮