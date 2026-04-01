柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリスト・阿部詩が２１日までに自身のインスタグラムを更新し、「赤坂らいもん。美味しすぎてとろけました。ありがとうございました」と投稿。予約が困難だといわれる焼き肉店を訪れ食事をした時の様子を公開した。サシが入った肉の乗った皿を持って笑顔の阿部は、肉を堪能した様子で「食べた分沢山練習します！！ｌｅｔ’ｓｇｏ」と誓っていた。