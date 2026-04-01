タレントのマツコ・デラックス（53）が20日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を今週も欠席した。首の緊急手術を受けたため3月16日の放送回から6週連続の欠席となっている。生放送のTOKYOMX「5時に夢中!」には13日から復帰しているが、収録の関係もあり「月曜から夜ふかし」は欠席が続いている。SUPER EIGHTの村上信五は「マツコから伝言を預かってまして。皆様に。何か言いたいことは