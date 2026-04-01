リーズのMF田中碧は、一時はほとんど出番を与えられない冷遇を受けながらも、ここの数試合の活躍で評価が一変。プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドからの関心が報じられている。一方で、韓国サッカー界は沈んでいる。現在、プレミアでプレーする唯一の韓国人選手、ファン・ヒチャンが所属するウォルバーハンプトンの２部降格がほぼ確実となったからだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は４月19日、「韓国はプレ