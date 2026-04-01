NY株式20日（NY時間15:15）（日本時間04:15） ダウ平均49415.54（-31.89-0.06%） ナスダック24390.88（-77.60-0.32%） CME日経平均先物59265（大証終比：+365+0.62%） 欧州株式20日終値 英FT100 10609.08（-58.55-0.55%） 独DAX 24417.80（-284.44-1.15%） 仏CAC40 8331.05（-94.08-1.12%） 米国債利回り 2年債 3.712（+0.004） 10年債 4.247（-0.001） 30年債 4.879