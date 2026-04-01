きょうのポンドドルは買い戻しが膨らみ、１．３５ドル台半ばまで一時買い戻された。リバウンド相場は継続しているものの、先週は１．３６ドルで上値を抑えられ、本日は１．３４ドル台に一時下落する場面も見られた。 ポンドについては来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）が注目となるが、アナリストからは、英中銀は様子見姿勢を強化するのではとの見方が出ており、よりハト派的なトーンを示したいと考えている可能性が