[4.20 ACLE準決勝 神戸1-2アルアハリ・サウジ ジッタ]5大会ぶりの準決勝へと勝ち上がったヴィッセル神戸だが、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に無念の逆転負けを喫した。前回大会決勝で川崎フロンターレを破って優勝していたディフェンディングチャンピオン相手にも堂々とした戦いぶりをみせた。前半31分にはセットプレーからFW武藤嘉紀が決めて先制。しかしFW佐々木大樹のシュートがクロスバーに当たるなど追加点を決め