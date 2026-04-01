ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦スカパー！・JLC杯オール進入固定」が4日目を迎える。注目は11Rだ。ここは鰐部で堅い。決してエンジンが出ているわけではないが、対戦相手で強烈に出ている選手は見当たらない。スタート力を発揮して一目散の逃走劇を披露する。次位争いは大混戦。実力的には相手は青木だが、とにかく足が弱い。差す高井が追走一番手。大森は先に握ってどこまで食い下がれるか。＜1＞鰐部太空海