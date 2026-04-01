本拠地オセール戦サッカーのフランス1部リーグ・アンのモナコは19日、本拠地でオセールと対戦し、2-2で引き分けた。中継には、昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂し、戦列を離れているサッカー日本代表MF南野拓実の姿も。「タキ待ってるぞ！」「見守ってくれてありがとう泣」と歓喜の声が上がっている。31歳の南野は昨年12月に行われた公式戦で左膝を負傷。前十字靱帯断裂と診断され、長期離脱となった。負傷からおよそ4か月。本