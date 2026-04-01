次走にダービーを控える選手が多く参戦中。勝ち上がりを逃しても、大事な戦いが続く。ホームバンクのダービーとなる菅原は3日目4Rを捲り勝利。しかし「良かったのは結果だけで内容は…。ラインとして機能していなかった。2日目までのように、もっともっと前々に攻めないと」。ダービー前の最終走は積極的な攻めが見られそうだ。【9R】山崎から、菅原に乗る仁藤絡み。＜2＞―＜8＞＝＜4＞＜5＞＜7＞。【12R】機動型の誰もが先