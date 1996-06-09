なにわ男子が「ラウンドワン」の新テレビＣＭに出演することが２０日、分かった。２１日からＷＥＢで先行公開され、２５日から全国でオンエアされる。なにわ男子は昨年に引き続いて２度目のイメージキャラクター就任となる。ＣＭは、メンバー全員でボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどを全力で楽しむ「みんなで行こう！ＲＯＵＮＤ１篇」と「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」の全２篇。藤原丈