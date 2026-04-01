アメリカのトランプ大統領はオバマ政権下で結ばれたイラン核合意よりも「はるかに優れた」内容でイランと合意できると主張しました。アメリカのトランプ大統領は20日、SNSにイランとの間で交渉している戦闘終結に向けた合意の内容について投稿し、2015年のイラン核合意より「はるかに優れたものになる」と主張しました。イラン核合意について「核兵器への保証された道」だったと主張したうえで、今回の合意はそうした内容にはなら