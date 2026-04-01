2025年度の東京23区の新築マンションの平均価格が過去最高を更新。1億3000万円を超えました。不動産経済研究所によりますと、去年4月から今年3月に東京23区で販売された新築マンション1戸あたりの平均価格は1億3784万円となり、史上最高を更新しました。3年連続の1億円超えです。また、一都三県の平均価格も9383万円で、こちらも最高を更新しました。建設資材の高騰が続いているほか、立地の良いタワーマンションなどが相場を押し