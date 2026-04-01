きのう、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。内閣府（防災担当） 桝谷有吾 企画官「今後一週間に約1％の確率でマグニチュード8以上の大規模地震が発生する可能性がある」きのう夜、気象庁が発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけ、太平洋沖の海底で新たにマグニチュード8クラス以上の巨大地震が発