黒木メイサが主演を務めるHuluオリジナル『八神瑛子-上野中央署 組織犯罪対策課-』が、7月24日からHuluで独占配信されることが決定した。 参考：黒木メイサが『リブート』で放つ圧倒的な存在感母となり深みを増した演技の説得力 深町秋生による警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（幻冬舎文庫）を連続ドラマ化する本作。原作シリーズは、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察