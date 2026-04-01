歌手の福山雅治（57）が、5年9カ月ぶりにアルバムを発売する。昨年大みそかのNHK紅白歌合戦でテレビ初披露され、「B’z」の稲葉浩志（61）とタッグを組んだ「木星feat.稲葉浩志」や、同じ紅白で歌唱した「クスノキ―500年の風に吹かれて―」などを含む、発表済みの14曲に未発表の新曲を加えた意欲作となっている。9月9日発売でタイトルは未定。20年12月発売の「AKIRA」以来の新アルバムとなる。この間に曲作りで苦悩を抱え