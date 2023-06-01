７人組アイドルグループ・なにわ男子がイメージキャラクターを務める屋内型複合アミューズメント施設「ＲＯＵＮＤ１」の新ＣＭ「みんなで行こう！ＲＯＵＮＤ１編」「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム編」が、２１日からウェブで先行公開される。新ＣＭでは、７人がボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどを全力でプレー。タイアップ曲「ＧｉｍｍｅＴｈｅＤａｙ」の世界観とともに、ＣＤデビュー５