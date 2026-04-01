ウォルト・ディズニー・ジャパンが、実写ドラマおよび映画作品で高い評価を得ている「THE SEVEN」と複数年にわたる共同開発契約を締結したことを発表。今回の締結で、継続的な枠組みのもと、高品質な日本発ディズニープラス向け実写オリジナルドラマシリーズが世界中の視聴者に向けて企画・開発されます。 ディズニー「THE SEVEN」と複数年にわたる共同開発契約を締結 ディズニーが、「THE SEVEN」と複数年にわた