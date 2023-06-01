女優の黒木メイサがＨｕｌｕオリジナルドラマ「八神瑛子―上野中央署組織犯罪対策課―」で１１年ぶりに単独主演することが２１日、分かった。深町秋生の大人気シリーズの連続ドラマ化で、７月２４日から独占配信される。深町秋生氏の大人気警察小説「八神瑛子」シリーズがＨｕｌｕで実写化。黒木がスタントなしで１１年ぶり連続ドラマ単独主演する。２０１４年公開の映画「渇き。」の原作となった「果てしなき渇き」や、