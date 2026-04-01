俳優の山本千尋が、舞台『キングダムII-継承-』で羌（きょう）カイ（※かい＝やまいだれに鬼）役を演じることが発表された。主演・信役は三浦宏規と高野洸が、王騎役は山口祐一郎が初演に引き続き務める。【写真】スゴイ迫力！舞台『キングダムII-継承』ティザービジュアル本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）で連載20周年を迎える原泰久氏による人気漫画が原作。時は紀元前。苛烈な戦乱の中にある中国・春秋戦国時代を