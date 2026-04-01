7人組グループ・なにわ男子が、ラウンドワンジャパンの昨年に続き2度目のイメージキャラクターに就任した。21日からウェブ先行公開、25日から放送開始される新TVCM「みんなで行こう！ROUND1篇」「スポッチャ＋ギガクレーンゲームスタジアム篇」に出演する。【動画】なにわ男子がわちゃわちゃ大騒ぎ！新ＣＭ今回の新CMは、ボウリングやカラオケ、スポッチャ、クレーンゲームなどのコンテンツを、なにわ男子が全力でプレイする姿