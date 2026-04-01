5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）の最新アルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』が、4月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上23.0万枚で1位に初登場。前作『Starkissed』に続く、14作連続・通算14作目のアルバム1位となり、海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」【※】歴代1位記録を自己更新した。【ライブ写真】タイトル曲