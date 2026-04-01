俳優の黒木メイサが、7月24日にHuluで独占配信されるドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』の主演を務めることが21日、発表された。11年ぶりの連続ドラマ単独主演となる黒木は、3ヶ月のアクショントレーニングを積み、スタントなしで主人公の刑事・八神瑛子を演じる。【写真】躍動感！美くびれくっきりの黒木メイサ原作は、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリ