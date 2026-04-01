きのう午後、三陸沖を震源とする地震で一時、津波警報が発表されました。岩手県久慈市では80センチの津波が観測されました。きのう午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震で気象庁は一時、岩手県をはじめ、青森県太平洋沿岸と北海道太平洋沿岸中部に津波警報を発表しました。岩手県の久慈港では午後5時34分に80センチの津波を観測し、その後も潮位の変化を繰り返しました。