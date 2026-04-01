ウォルト・ディズニー・ジャパンは20日、映像制作会社THE SEVENと複数年にわたる共同開発契約を締結。動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」向けの実写シリーズを、継続的に企画・開発していく。【画像】両者の関係者ががっちり握手THE SEVENは、実写ドラマおよび映画作品で高い評価を得ている、TBSホールディングス傘下の制作会社。ディズニーが、日本の制作会社と世界配信を前提とした長期かつ継続的なコンテン