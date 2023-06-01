アメリカのトランプ大統領は、イランに対する攻撃の決定過程について、「イスラエルが私を説得したことはない」とし、自身の判断で行ったと主張しました。トランプ大統領は20日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の決定過程をめぐり、「イスラエルが私を説得したことは一度もない」とSNSに投稿しました。その上で、イランが支援するイスラム組織ハマスによる2023年のイスラエルへの奇襲攻撃と、イランの核兵器開発の排除