NY株式20日（NY時間14:19）（日本時間03:19） ダウ平均49410.90（-36.53-0.07%） ナスダック24380.21（-88.27-0.36%） CME日経平均先物59175（大証終比：+275+0.47%） 欧州株式20日終値 英FT100 10609.08（-58.55-0.55%） 独DAX 24417.80（-284.44-1.15%） 仏CAC40 8331.05（-94.08-1.12%） 米国債利回り 2年債 3.712（+0.004） 10年債 4.250（+0.002） 30年債 4.881