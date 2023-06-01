[4.20 プレミアリーグ第33節](シェルハースト パーク)※28:00開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 23 ジェイディー・カンボDF 26 クリス・リチャーズMF 2 ダニエル・ムニョスMF 3 タイリック・ミッチェルMF 8 ジェフェルソン・レルマMF 10 ジェレミ・ピノMF 11 ブレナン・ジョンソンMF 19 ウィル・ヒューズFW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン控えGK 44 ワ