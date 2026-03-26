[4.20 ACLE準決勝 神戸1-2アルアハリ・サウジ ジッタ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝でヴィッセル神戸は王者・アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に1-2で敗れて決勝進出を逃した。16日の準々決勝で神戸はアルサッドをPK戦の末に撃破。一時は2点差をつけられるゲームだったが、後半アディショナルタイムに追いついて勝利をもぎ取る劇的な勝ち上がりを見せていた。そして準決勝は、前回大会決勝で川崎Fを下し