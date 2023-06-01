神戸は先制するも逆転負けヴィッセル神戸は4月17日、サウジアラビアで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）と対戦し、1-2で敗れた。サウジのスター軍団相手に先制ゴールを奪ったが、ACLEで初の決勝進出とはならなかった。試合は前半からアル・アハリが神戸ゴールに迫る回数が多くなったが、神戸も球際で粘り強いプレーを見せ、要所でアル・アハリを上回る場面もあった