きょうのユーロドルは東京時間の安値からの買い戻しが続いており、１．１７ドル台後半まで戻している。先週は１．１８ドル台半ばまで上昇していたが、１．１７ドル台前半まで値を落とす場面も見られていた。 イラン情勢への不透明感は根強いものの、市場では悲観的な見方も後退し、ドル売りが続いている。そのような中でユーロドルは引き続き強気基調が続いている状況。ただ、１．１８ドルには慎重になっている