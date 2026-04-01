NY株式20日（NY時間13:28）（日本時間02:28） ダウ平均49409.66（-37.77-0.08%） ナスダック24354.57（-113.91-0.47%） CME日経平均先物59140（大証終比：+240+0.41%） 欧州株式20日終値 英FT100 10609.08（-58.55-0.55%） 独DAX 24417.80（-284.44-1.15%） 仏CAC40 8331.05（-94.08-1.12%） 米国債利回り 2年債 3.718（+0.010） 10年債 4.252（+0.004） 30年債 4.884