ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリと敵地サウジアラビアで対戦している。完全アウェーのなか、31分に神戸が先制に成功。永戸勝也が蹴ったFKを大迫勇也がヘッドで折り返し、武藤嘉紀が冷静にフィニッシュした。33歳の武藤は４日前の準々決勝、アル・サッド戦で90＋３分に値千金の同点弾を奪っており、またも大仕事をやってのけた。 前半