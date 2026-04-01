アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦について、「延長する可能性は極めて低い」とした上で、従来の期限とされていたアメリカ東部時間21日から1日延長された「22日夕方」が期限になると明らかにしました。ブルームバーグ通信は20日、トランプ大統領が電話インタビューに応じ、期限が迫っているイランとの停戦について、「延長する可能性は極めて低い」との認識を示した上で、期限が切れるのは「ワシントンの時間で22日の夕方