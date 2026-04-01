その後にドル円は、１５８．７０円付近での推移となっている。ＮＹ時間に入って売りが膨らみ、一時１５８．５５円付近まで下げ幅を拡大する場面も見られた。 イラン情勢の緊張が再び高まる中、この日もトランプ大統領の発言が伝わり、大統領は「停戦はワシントン時間の水曜日の夜に期限切れになるが、停戦延長の可能性は極めてあり得ない」と述べた。また、「合意が署名されるまでホルムズ海峡を開放しない」とも語った。