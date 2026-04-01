米最高裁判所が違憲と判断したトランプ政権の関税を巡り、税関・国境警備局（ＣＢＰ）は、還付手続きの第１段階を２０日に開始すると発表した。第１段階は、最終的な関税額が確定していない案件や清算後８０日以内の案件の一部に限定される。 還付は通常、申請の受理後６０－９０日以内に実施される見込みだが、コンプライアンス上の懸念がある場合は追加審査により遅延する可能性があるとしている。 ＣＢＰは関