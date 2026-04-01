ラガルドＥＣＢ総裁の発言が伝わり、「ＥＣＢは状況に応じて対応する。経済情勢は依然として極めて不透明」と述べた。 ・ＥＣＢは状況に応じて対応する。 ・経済情勢は依然として極めて不透明。 ・紛争が断続的に続く性質上、その影響を測るのは困難。 ・戦闘の状況への回帰は容易ではない。 ・ユーロ圏はまだ最悪のシナリオには至っていない。 ・現時点ではサプライチェーンの混乱を示す兆候は限定的。 ・