21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の5万9080円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては255.11円高。出来高は6041枚となっている。 TOPIX先物期近は3789ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.98ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 590