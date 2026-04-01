侍ジャパンの井端弘和監督の退任が発表されました。 【写真を見る】侍ジャパン井端監督の退任を発表 WBCではベスト8「勝たせることができなかったのは私の責任です」 日本野球機構＝NPBは侍ジャパンの井端監督が契約満了に伴い、退任すると発表しました。井端監督は2023年9月に就任、先月のWBCでは準々決勝でベネズエラに敗れベスト8に終わりました。 井端監督は「WBCでは思うような結果を残せず、皆さんの期待に応えられません