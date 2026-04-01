中国・北京で開催された人型ロボットによるマラソン大会。人の暮らしに浸透しつつあるロボットの姿を取材しました。FNN北京支局・近藤雅大記者：今、ロボットが近づいてきました。ものすごいスピードです。人間よりも速いスピードで走っていきます。中国・北京市内で19日に開催されたハーフマラソン大会。約100体のロボットが選手として参加し、人間そっくりなフォームで軽やかに進む姿も見られれば、立ち止まったり、担架で運ばれ