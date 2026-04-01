NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間01:16） ダウ平均49378.09（-69.34-0.14%） ナスダック24342.73（-125.75-0.52%） CME日経平均先物59095（大証終比：+195+0.33%） 欧州株式GMT16:16 英FT100 10609.08（-58.55-0.55%） 独DAX 24417.80（-284.44-1.15%） 仏CAC40 8331.05（-94.08-1.12%） 米国債利回り 2年債 3.723（+0.014） 10年債 4.260（+0.012） 30年債 4.889