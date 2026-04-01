警察車両の赤色灯20日午後10時45分ごろ、兵庫県尼崎市の集合住宅から「煙が出ている」と住民の男性から119番があった。県警尼崎南署や消防によると、6階建ての1階一室から出火し、女性2人が意識不明の状態で搬送された。署は詳しい出火原因を調べる。