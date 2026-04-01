◇ア・リーグホワイトソックス7―4アスレチックス（2026年4月19日サクラメント）ゴルフのドライバーショットのように打球がどこまで飛ぶかを眺めた。ホワイトソックス・村上は右翼の芝生席に着弾するのを確認し、ゆっくりとダイヤモンドを回り始めた。4―1の5回無死一塁、カウント1―1から左腕スプリングスの真ん中に入るスライダーを仕留めた。打球速度114・1マイル（約184キロ）、飛距離425フィート（約130メートル）