◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースは、昨季3Aで36本塁打の内野手ウォードが、産休制度「父親リスト」に入ったフリーマンに代わってメジャー昇格し、28歳にして「7番・一塁」でデビューを果たした。4回1死一、二塁で右前適時打を放ち、2打席目でメジャー初安打、初打点を記録すると、6回にも中前打。約20人の家族、友人らの前でマルチ安打とし「最初のヒットで一塁に立った時、ス