◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースは日本公式ファンクラブ会員を対象に、昨年のワールドシリーズチャンピオンリングをプレゼントする企画を実施すると発表した。抽選で1人に、米ジュエリーブランド「ジャスティンズ」が製作したリングを、当選者の名前を刻印してプレゼントする。締め切りは5月10日。応募および詳細な情報は「DodersFanClub」の公式HPまで。