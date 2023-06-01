◇ナ・リーグドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャース・佐々木は今季4度目の先発で4回2/3を7安打3失点、3四死球で今季初勝利はならなかった。「1巡目は早いカウントで打ってもらった」という言葉通り、序盤は相手の早打ちにも助けられ、3回までわずか26球で無失点。3点のリードももらった。ところが4回に1点を失うと、5回にキャロスのソロ、ジュリアンの中前適時打で同点。この回途中でマウンドを