20日、青森県で震度5強を観測する三陸沖を震源とする地震が発生し、気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。気象庁によりますと、20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度5強の強い揺れを観測するなどしました。北海道や青森県の太平洋沿岸、岩手県には一時、津波警報が出されました。NNNのまとめによりますと、この地震で北海道、青森、岩手で転倒するなどして3人が